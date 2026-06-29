Die Netflix-Aktie stand seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen zum ersten Quartal deutlich unter Druck. Trotz überzeugender Geschäftszahlen nutzten viele Anleger die hohen Bewertungen für Gewinnmitnahmen, wodurch die Aktie in den vergangenen Wochen kontinuierlich nachgab. Erst am vergangenen Freitag zeigte sich mit einem Kursplus von rund +4% erstmals wieder ein deutliches Lebenszeichen der Käufer. Damit rückt nun die Frage in den Fokus, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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