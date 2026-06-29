Der Ratiopharm-Produzent Teva setzt in der Logistik künftig auf einen Brennstoffzellen-LKW von Iveco. Vermieterin des Wasserstoff-Fahrzeuges ist die Kölner Hylane. Das Pharma-Unternehmen Teva hat ein Wasserstoff-LKW von Hylane in Betrieb genommen. Der Lkw vom Typ Iveco S-eWay Fuel Cell sei künftig in der Pharma- und Medikamentenlogistik unterwegs, teilte Hylane mit. Teva sei in Deutschland vor allem bekannt durch seine Marke Ratiopharm.Bei dem Brennstoffzellen-LKW handelt es sich um ein Miet-Fahrzeug. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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