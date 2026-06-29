Die Bundesregierung prüft derzeit regulatorische Maßnahmen, um den Einsatz chinesischer Wechselrichter in der Energieinfrastruktur einzuschränken. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen zur Sicherheit chinesischer Technologien in kritischen Infrastrukturen hervor. Demnach läuft bereits ein ressortübergreifender Arbeitsprozess zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesinnenministerium, der Bundesnetzagentur und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ziel ist es, die Risiken vernetzter Energieanlagen zu bewerten und mögliche technische sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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