Berlin - Nach den Hitzerekorden des Wochenendes fordern die Grünen von der Bundesregierung ein neues Klimaschutzprogramm. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) müsse sein Vorhaben "an die Wirklichkeit anpassen", sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Badum, am Montag der dts Nachrichtenagentur in Berlin.
Sie begrüße, dass der Umweltminister die Hitzeschäden für die Volkswirtschaft beklage. "Die aktuelle Hitzewelle fällt um vier Grad stärker aus als ohne Klimakrise. Ich erwarte dann aber auch, dass er das Klimaschutzprogramm sozial gerechter und klimawirksamer neu aufschreibt, wie es seine eigenen Experten eindrücklich fordern", so Badum.
Ein Durchwinken der SPD des Gebäudemodernisierungsgesetzes verstoße außerdem gegen die Klimaziele. Öl und Gasheizungen nach 2045 seien verfassungswidrig.
Schneider hatte zuvor in einem Zeitungsinterview steigende Temperaturen als wirtschaftliches Risiko bezeichnet. Die Hitze schade der Volkswirtschaft enorm, so der Umweltminister. Er sorge sich insbesondere um die Verfügbarkeit von Wasser.
Sie begrüße, dass der Umweltminister die Hitzeschäden für die Volkswirtschaft beklage. "Die aktuelle Hitzewelle fällt um vier Grad stärker aus als ohne Klimakrise. Ich erwarte dann aber auch, dass er das Klimaschutzprogramm sozial gerechter und klimawirksamer neu aufschreibt, wie es seine eigenen Experten eindrücklich fordern", so Badum.
Ein Durchwinken der SPD des Gebäudemodernisierungsgesetzes verstoße außerdem gegen die Klimaziele. Öl und Gasheizungen nach 2045 seien verfassungswidrig.
Schneider hatte zuvor in einem Zeitungsinterview steigende Temperaturen als wirtschaftliches Risiko bezeichnet. Die Hitze schade der Volkswirtschaft enorm, so der Umweltminister. Er sorge sich insbesondere um die Verfügbarkeit von Wasser.
© 2026 dts Nachrichtenagentur