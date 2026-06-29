Europas Autowerte sowie die Firmen aus der Zulieferer-Branche haben nach der jüngsten Gewinnwarnung von BMW einen schweren Stand. Im Bereich der Zulieferer mussten die Papiere von Schaeffler etwa ein Minus von rund 20 Prozent in knapp vier Wochen verkraften.Dass Schaeffler als Automobilzulieferer die Schwäche von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zu spüren bekommt, steht außer Frage. Während andere Automobilzulieferer jedoch auf bessere Geschäfte der Autobauer hoffen, so dass sich das eigene Business ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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