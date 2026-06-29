Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben vielversprechende Wirkungsgrade für ein System erreicht, mit dem Solarenergie ohne Umwege zur Wasserstoffproduktion genutzt wird. Wasser-Moleküle werden hierbei mithilfe der hohen Photospannung von Mehrfachsolarzellen - also Solarzellen mit mehreren pn-Übergängen - gespaltet, wobei die Solarzellen wiederum elektrisch und thermisch mit Elektrolysezellen verbunden sind. Das Entwicklungsteam spricht von einem kombinierten Photovoltaik-/Elektrolyse-Modul. Mit einem im Freien vermessenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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