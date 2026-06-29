Die Energiebranche investiert so viel in Social Media wie keine andere B2B-Branche - und tritt trotzdem kommunikativ auf die Bremse. Laut unserer aktuellen "B2B-Social-Media"-Studie von Althaller Communication fließen im Schnitt 54 Prozent des Social-Media-Budgets von Energieunternehmen in Paid Media, der Spitzenwert im Branchenvergleich. Gleichzeitig wächst die Angst vor Gegenwind, Prozesse werden verschärft, Kommentarspalten enger geführt. Kurz: Die Branche kauft sich Sichtbarkeit - und vermeidet doch allzu oft den offenen Diskurs. Rekordbudget, defensiver Kurs Mehr als jeder zweite Social-Media-Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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