Bern - Die MTF Solutions AG, ein Schweizer IT-Gesamtlösungsanbieter mit eigener Private Cloud und eigenem Cyber Defense Center, übernimmt per 1. Juli 2026 die insysta GmbH mit Sitz in Visp. Mit diesem Schritt stärkt MTF ihre regionale Präsenz im Wallis und baut das Leistungsangebot für KMU in der Region gezielt aus. Die insysta GmbH ist seit rund 20 Jahren ein etablierter und verlässlicher IT-Partner für Geschäftskunden im Wallis. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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