Stade - In einer Jugendhilfeeinrichtung in der Dankersstraße in Stade sind am Montag fünf Menschen durch Schüsse getötet worden.
Wie die Polizeidirektion Lüneburg mitteilte, wurden zwei Personen festgenommen, darunter der mutmaßliche Täter. Bei den Toten soll es sich um Erwachsene handeln. Weitere Personen wurden schwer verletzt. In der Einrichtung wurden offenbar Mutter-Kind-Wohngruppen untergebracht.
Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Angaben der Einsatzkräfte besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet darum, den Bereich für die Einsatzkräfte freizuhalten.
Wie die Polizeidirektion Lüneburg mitteilte, wurden zwei Personen festgenommen, darunter der mutmaßliche Täter. Bei den Toten soll es sich um Erwachsene handeln. Weitere Personen wurden schwer verletzt. In der Einrichtung wurden offenbar Mutter-Kind-Wohngruppen untergebracht.
Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Angaben der Einsatzkräfte besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet darum, den Bereich für die Einsatzkräfte freizuhalten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur