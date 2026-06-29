Luzern - Kryptoanlagen haben in der Schweiz in den letzten Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen. Was lange als Nischen- und Spezialthema galt, ist heute in der Mitte der Anlegerschaft angekommen: Rund 18 Prozent der Befragten halten aktuell Bitcoin und Co. Gleichzeitig bleibt die Mehrheit gegenüber Investitionen in digitale Währungen skeptisch. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern. Kryptoanlagen gewinnen in der Schweizer Bevölkerung weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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