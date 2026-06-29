New York - Der jüngste Rückschlag an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq und gute Stimmung in der Telekombranche haben am Montag für einen freundlichen Börsenstart in den USA gesorgt. In Portugal gibt der neue Fed-Präsident Kevin Warsh während eines Notenbanker-Treffens seinen Einstand auf der internationalen Bühne. Geopolitisch steht der wieder etwas hochgekochte Nahost-Konflikt im Blick und liess zuletzt die Ölpreise erneut steigen. Der Dow Jones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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