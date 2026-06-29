Wer täglich am Schreibtisch sitzt und dabei die Sonne ins Gesicht scheint, fühlt sich in Sicherheit. Kein Sonnenbrand, kein Röten, kein Jucken. Doch genau das ist das Problem. Ali Özek, Geschäftsführer von Folienmarkt, einem auf Fensterfolien spezialisierten Onlineshop mit über 18 Jahren Branchenerfahrung, beschäftigt sich seit Jahren mit einer Frage, die die meisten Menschen schlicht nicht stellen: Was passiert eigentlich mit der UV-Strahlung, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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