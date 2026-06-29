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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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29.06.26 | 17:18
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Dow Jones News
29.06.2026 16:45 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

München (pta000/29.06.2026/16:14 UTC+2)

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 28. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 539.190 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
22.06.2026  XETRA      61.763            170,9801 
       CBOE DXE     23.485            170,9285 
       Aquis Exchange  8.889             170,5656 
       Turquoise Europe 8.163             170,5345 
       Summe      102.300            170,8967 
23.06.2026  XETRA      64.111            161,4017 
       CBOE DXE     29.436            162,2148 
       Aquis Exchange  8.180             161,9167 
       Turquoise Europe 6.513             161,3741 
       Summe      108.240            161,6601 
24.06.2026  XETRA      64.518            159,4403 
       CBOE DXE     25.291            159,4999 
       Aquis Exchange  11.483            159,547 
       Turquoise Europe 8.408             159,729 
       Summe      109.700            159,4873 
25.06.2026  XETRA      68.255            163,3333 
       CBOE DXE     25.358            163,4509 
       Aquis Exchange  6.055             163,4016 
       Turquoise Europe 7.432             163,4814 
       Summe      107.100            163,3753 
26.06.2026  XETRA      64.200            156,5737 
       CBOE DXE     26.206            156,1878 
       Aquis Exchange  13.164            155,5256 
       Turquoise Europe 8.280             156,728 
       Summe      111.850            156,3713

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 28. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.046.430 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782742440349 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 10:14 ET (14:14 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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