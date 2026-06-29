DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

München (pta000/29.06.2026/16:14 UTC+2)

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 28. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 539.190 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 22.06.2026 XETRA 61.763 170,9801 CBOE DXE 23.485 170,9285 Aquis Exchange 8.889 170,5656 Turquoise Europe 8.163 170,5345 Summe 102.300 170,8967 23.06.2026 XETRA 64.111 161,4017 CBOE DXE 29.436 162,2148 Aquis Exchange 8.180 161,9167 Turquoise Europe 6.513 161,3741 Summe 108.240 161,6601 24.06.2026 XETRA 64.518 159,4403 CBOE DXE 25.291 159,4999 Aquis Exchange 11.483 159,547 Turquoise Europe 8.408 159,729 Summe 109.700 159,4873 25.06.2026 XETRA 68.255 163,3333 CBOE DXE 25.358 163,4509 Aquis Exchange 6.055 163,4016 Turquoise Europe 7.432 163,4814 Summe 107.100 163,3753 26.06.2026 XETRA 64.200 156,5737 CBOE DXE 26.206 156,1878 Aquis Exchange 13.164 155,5256 Turquoise Europe 8.280 156,728 Summe 111.850 156,3713

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 28. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.046.430 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 29, 2026 10:14 ET (14:14 GMT)