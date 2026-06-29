New York - Der jüngste Rückschlag an der New Yorker Nasdaq sowie gute Stimmung in der Telekombranche haben am Montag für Gewinne an den US-Aktienmärkten gesorgt. Geopolitisch steht der wieder etwas hochgekochte Nahost-Konflikt im Blick und liess zuletzt die Ölpreise erneut steigen, denn der Iran hat die USA über einen weiteren Verhandlungstermin bislang im Unklaren gelassen. Im Blick steht ausserdem das Notenbanker-Treffen in Portugal, wo der neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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