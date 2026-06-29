Stade - Nach den Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade ist ein weiterer Mensch gestorben.
Nach aktuellem Stand seien fünf Personen vor Ort verstorben, eine sechste Person sei im Krankenhaus den Verletzungen erlegen, teilte die Polizeidirektion Lüneburg am Montag mit. Bei den Getöteten handele es sich um Erwachsene.
Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Haupttäter festgenommen, zwei weitere befinden sich derzeit noch in polizeilichen Maßnahmen. Eine Tatbeteiligung sei Gegenstand der Ermittlungen.
Nach aktuellem Stand seien fünf Personen vor Ort verstorben, eine sechste Person sei im Krankenhaus den Verletzungen erlegen, teilte die Polizeidirektion Lüneburg am Montag mit. Bei den Getöteten handele es sich um Erwachsene.
Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Haupttäter festgenommen, zwei weitere befinden sich derzeit noch in polizeilichen Maßnahmen. Eine Tatbeteiligung sei Gegenstand der Ermittlungen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur