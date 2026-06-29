Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
22/06/2026
FR0014000MR3
5 000
62.7471
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
22/06/2026
FR0014000MR3
25 000
62.7228
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
23/06/2026
FR0014000MR3
5 000
64.9633
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
23/06/2026
FR0014000MR3
25 000
64.9238
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
24/06/2026
FR0014000MR3
20 000
66.4407
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
24/06/2026
FR0014000MR3
5 000
66.5537
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
25/06/2026
FR0014000MR3
20 032
67.7184
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
25/06/2026
FR0014000MR3
4 968
67.8479
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
26/06/2026
FR0014000MR3
5 000
68.4760
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
26/06/2026
FR0014000MR3
15 000
68.4282
XPAR
TOTAL
130 000
65.7977
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260629348842/en/
Contacts:
Eurofins