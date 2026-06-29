Die SAP Aktie erholt sich zum Wochenstart spürbar. Der Abstand zum früheren Hoch bleibt aber groß. Für Anleger steht damit die Frage im Mittelpunkt, ob das DAX Schwergewicht nur technisch durchatmet oder ob die Cloud Zahlen wieder Vertrauen schaffen.Aktie springt im DAX nach oben Am 29. Juni 2026 gehörte SAP zu den stärkeren DAX Werten. Die Aktie stieg laut aktuellen Marktdaten von 136,21 Euro auf 138,06 Euro und gewann damit über 1 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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