Houston - Brasilien hat sich im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft mit 2:1 gegen Japan durchgesetzt.



In einem spannenden Spiel erzielte Gabriel Martinelli in der Nachspielzeit das entscheidende Tor, das Brasilien den Einzug ins Achtelfinale sicherte. Zuvor hatte Casemiro in der 56. Minute den Ausgleich für Brasilien erzielt, nachdem Kaishu Sano Japan in der 29. Minute in Führung gebracht hatte.



Das Spiel begann mit einer starken Defensivleistung der Japaner, die es den Brasilianern schwer machten, zu klaren Chancen zu kommen. In der 29. Minute nutzte Sano einen Ballgewinn an der Mittellinie und traf nach einem Solo aus 18 Metern zur Führung für Japan. Brasilien tat sich schwer, die kompakte Abwehr der Japaner zu durchbrechen, und ging mit einem Rückstand in die Halbzeitpause.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Brasilien den Druck und kam durch Casemiro zum Ausgleich. Eine präzise Flanke von Gabriel Magalhaes fand Casemiro am zweiten Pfosten, der den Ball wuchtig einköpfte. Japan hielt weiter kämpferisch dagegen, doch die Brasilianer blieben das dominierende Team und drängten auf den Siegtreffer.



In der Nachspielzeit war es schließlich Gabriel Martinelli, der nach einem Zuspiel von Bruno Guimaraes den Ball mit dem rechten Fuß an den Innenpfosten schob und damit den Sieg für Brasilien sicherte. Trotz einer starken Leistung konnte Japan den Angriffen der Brasilianer letztlich nicht standhalten und schied aus dem Turnier aus.





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