Nach fünf Verlusttagen in Folge befinden sich die Papiere von Nvidia auf dem besten Weg die Negativserie zu beenden. Indes ist die Aktie basierend auf dem KGV so günstig wie seit 2019 nicht mehr, als das KI-Zeitalter und die damit einhergehende Wachstumsfantasie noch rund drei Jahre entfernt war.• Nvidia-Aktie vor dem Ende einer fünftägigen Verlustserie• Gemessen am KGV ist der Chip-Riese so günstig wie seit 2019 nicht mehr• Warum andere Chipwerte zuletzt die Nase vorn hatten - und was das für Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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