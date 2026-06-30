Berlin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert mit Blick auf das Ende des Tankrabatts schnelle Entlastungen bei Energiepreisen und Steuern.
"Wenn die Bundesregierung den Tankrabatt auslaufen lässt, dann erwarte ich, dass der Bundeskanzler mit den Mineralölkonzernen darüber spricht, dass die Benzinpreise nicht wieder ansteigen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Die Bundesregierung solle darüber hinaus einen Preisdeckel nach Luxemburger Vorbild einführen. Schwesig bekräftigte zudem die Forderung nach einer Steuerreform zur Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen.
"Wenn die Bundesregierung den Tankrabatt auslaufen lässt, dann erwarte ich, dass der Bundeskanzler mit den Mineralölkonzernen darüber spricht, dass die Benzinpreise nicht wieder ansteigen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Die Bundesregierung solle darüber hinaus einen Preisdeckel nach Luxemburger Vorbild einführen. Schwesig bekräftigte zudem die Forderung nach einer Steuerreform zur Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur