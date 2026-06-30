Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hofft nach dem Ende des Tankrabatts auf eine dauerhafte Entspannung bei den Spritpreisen.
Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Tankrabatt habe "seine Wirkung erzielt". Anders als viele Skeptiker im Vorfeld vorausgesagt hätten, sei der Rabatt "fast vollumfänglich weitergegeben" worden. Pendler, Logistiker, Handwerker, Landwirte und viele mehr hätten diesen Rabatt dringend gebraucht.
Er hoffe jetzt, dass sich die Lage im Nahen Osten nun weiter entspanne und die Preise für Öl wieder sinken.
Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Tankrabatt habe "seine Wirkung erzielt". Anders als viele Skeptiker im Vorfeld vorausgesagt hätten, sei der Rabatt "fast vollumfänglich weitergegeben" worden. Pendler, Logistiker, Handwerker, Landwirte und viele mehr hätten diesen Rabatt dringend gebraucht.
Er hoffe jetzt, dass sich die Lage im Nahen Osten nun weiter entspanne und die Preise für Öl wieder sinken.
© 2026 dts Nachrichtenagentur