Rekordumsatz im ersten Quartal: Sierra Madre Gold & Silver schreibt mit über 10 Mio. USD Quartalsumsatz Geschichte

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Sierra Madre meldet Rekordumsatz, starken operativen Cashflow und treibt La Guitarra sowie Del Toro voran - bei klar benannten Hochlauf- und Kostenrisiken.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. Juni 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein fester US-Dollar, hohe Anleiherenditen und wechselnde Erwartungen an den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed haben Gold und Silber zuletzt spürbar schwanken lassen. Genau solche Phasen sind für Anleger unbequem - und zugleich oft besonders aufschlussreich.

Denn hinter der kurzfristigen Volatilität bleiben die großen strukturellen Treiber der Edelmetalle intakt: hohe Staatsschulden, geopolitische Unsicherheit, die Suche nach Währungsdiversifikation und ein anhaltend angespannter physischer Silbermarkt.

Gold bleibt dabei vor allem ein strategischer Reservebaustein. Der World Gold Council meldete in seiner Central Bank Gold Reserves Survey 2026, dass 89% der befragten Zentralbankensteigende globale Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten erwarten. Zugleich gehen 74% der Befragten davon aus, dass der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Reserven in fünf Jahren niedriger sein wird.

Das ist keine kurzfristige Spekulation, sondern ein klares Signal: Gold bleibt für Notenbanken ein Instrument zur Diversifizierung, Liquiditätssicherung und Absicherung gegen politische sowie finanzielle Systemrisiken.

Quelle: World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026; Eigene Darstellung

Spannend bleibt auch der Blick auf Gold- und Silberaktien. Laut Bank of America werden Goldproduzenten im Verhältnis zum Goldpreis weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gehandelt: Beim "Price-to-Net-Asset-Value' als zentralem Bewertungsmaßstab preisten die Unternehmen den Goldpreis im Durchschnitt mit 3.354,- USD je Unze ein - und damit unterhalb des damals relevanten Spotpreisniveaus.

Bei Silber kommt zur Edelmetallfunktion zusätzlich die industrielle Nachfrage hinzu. Photovoltaik, Elektronik, E-Mobilität, Schmuck, Silberwaren und Investitionsnachfrage konkurrieren um ein Metall, dessen Minenangebot nur langsam reagiert. Gerade Lieferkettenrisiken und geopolitische Spannungen können diese Knappheitsprämie jederzeit wieder in den Vordergrund rücken.

Bis 2030 könnte die Silbernachfrage für Photovoltaikanlagen laut wissenschaftlichen Projektionen auf 10.000 bis 14.000 Tonnen pro Jahr steigen. Das entspräche rechnerisch rund 29% bis 41%des gesamten heutigen Silberangebots - ein beeindruckender Hinweis darauf, wie groß der strukturelle Bedarf aus der Energiewende werden kann.

Gleichzeitig bleibt zu beachten: Industrienachfrage, Substitution und sogenanntes Thrifting können kurzfristig schwanken. Genau deshalb zählen im Silbersektor besonders Produzenten, die bereits Umsatz, Cashflow und Erweiterungspotenzial miteinander verbinden.

Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392; Eigene Darstellung

Laut World Silver Survey 2026 steuert der Silbermarkt in diesem Jahr auf das sechste Defizitjahr in Folge zu. Das Defizit wird mit rund 46,3 Millionen Unzen beziffert. Damit bleibt Silber trotz kurzfristiger Preis- und Nachfrageschwankungen ein strukturell enges Metall.

In diesem Umfeld rückt Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) in den Fokus.

Das Unternehmen verfügt mit "La Guitarra' über eine kommerziell produzierende Silber-Gold-Mine in Mexiko und hat im ersten Quartal 2026 den bislang höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte gemeldet.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Die Q1-Ergebnisse zeigen dabei zwei Dinge zugleich: finanzielle Stärke durch höhere Verkaufspreise und positiven operativen Cashflow.

Umsatzrekord, der Unternehmensgeschichte schreibt!

Mit einem Umsatz von insgesamt 10,1 Mio. USD in Q1 2026 hat Sierra Madre (WKN: A3CM97) sein Ergebnis aus Q1-2025 von rund 5,0 Mio. USD mehr als verdoppelt und einen neuen Unternehmensrekord aufgestellt.

Erzielt wurde dieses starke Ergebnis durch den Verkauf von 69.006 Unzen Silber und 1.038 Unzen Gold beziehungsweise 128.827 Unzen Silberäquivalent.

Auch beim bereinigten EBITDA legte das Unternehmen deutlich zu: Nach 1,1 Mio. USD im Vorjahresquartal erreichte Sierra Madre in Q1 2026 nun 2,8 Mio. USD.

Noch stärker fiel der Sprung beim operativen Cashflow aus. Während im ersten Quartal 2025 noch 729.000 USD aus laufender Geschäftstätigkeit generiert wurden, waren es in Q1-2026 bereits 3,5 Mio. USD.

Beim Bruttogewinn erreichte Sierra Madre 3,61 Mio. USD in Q1-2026, nach 1,36 Mio. USD im Vorjahresquartal. Auch das Betriebskapital und die Liquidität zeigen, dass der Hochlauf der Mine "La Guitarra' auf einer deutlich stärkeren finanziellen Basis erfolgt als noch ein Jahr zuvor.





Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Zum 31. März 2026 verfügte Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) über liquide Mittel und kurzfristige Finanzanlagen von 13,2 Mio. USD. Das Betriebskapital lag bei 14,4 Mio. USD. Für ein Unternehmen im laufenden Produktions- und Erweiterungshochlauf ist das eine wichtige Ausgangsbasis.

Operativ stabil - aber mit klaren Hochlaufkosten!

Zwischen Januar und März 2026 verarbeitete Sierra Madre 41.699 Tonnen Material. Damit lag der Durchsatz über den 39.167 Tonnen aus Q1-2025. Die Silberausbeute betrug durchschnittlich 71,98%, die Goldausbeute 71,61%. Im Vorjahresquartal hatten die Vergleichswerte noch bei 79,21% für Silber und 78,77% für Gold gelegen.

Die Produktion erreichte im ersten Quartal 2026 insgesamt 58.506 Unzen Silber und 932 Unzen Gold. Damit lag die Metallproduktion unter den 70.176 Unzen Silber und 1.001 Unzen Gold aus Q1-2025 - ein Punkt, der in der Einordnung der Rekordumsätze nicht ausgeblendet werden sollte.

Bei den Erschließungsarbeiten schloss Sierra Madre (WKN: A3CM97) im Quartal 759,20 m ab, nach 775,70 m im ersten Quartal 2025. Operativ blieb der Vortrieb damit auf einem vergleichbaren Niveau.

Warum die Cash-Kosten vorübergehend stiegen!

Der wichtigste Wermutstropfen im ansonsten starken Zahlenwerk waren die höheren Cash-Kosten. Diese lagen in Q1-2026 bei 42,55 USD je produzierter Silberäquivalent-Unze, nach 33,63 USD in Q4-2025 und 22,51 USD in Q1-2025.

Für diesen Anstieg nennt Sierra Madre mehrere Faktoren. Ein erheblicher Teil der aktuellen Produktion stammte aus Hochlauf- und Erschließungsmaterial aus "Coloso' und "Nazareno', das nicht in der Bilanz ausgewiesen war, nicht zu den Ressourcen zählte und geringere Gehalte aufwies. Das belastete die Abbaukosten pro Einheit.

Hinzu kamen geringere Gold- und Silberausbeuten infolge der Optimierung der Aufgabemischung über drei Minen hinweg sowie höhere Löhne und eine um rund 29% ausgeweitete Belegschaft bei "La Guitarra' im Vorfeld der Erweiterung.

Auch höhere Rohstoffpreise wirkten über Minenlizenzgebühren und Produktionssteuern kostenerhöhend. Gleichzeitig verteuerte ein stärkerer mexikanischer Peso die in Peso anfallenden Betriebsausgaben.

Zusätzlich weist Sierra Madre darauf hin, dass die niedrigere Gold-Silber-Umrechnungsrelation in Q1-2026 die ausgewiesenen Kosten je Silberäquivalent-Unze optisch belastete. Bei Anwendung der Vergleichsrelation aus Q1-2025 wären die Kosten laut Unternehmen um 4,03 USD je Silberäquivalent-Unze niedriger ausgefallen.

Erweiterung von La Guitarra läuft auf vollen Touren!

Parallel zu den Q1-Zahlen treibt Sierra Madre die zweistufige Erweiterung von "La Guitarra' voran. "Phase 1' soll die Nennkapazität der Anlage von derzeit 500 Tonnen pro Tag auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag erhöhen und ist nach Unternehmensangaben für Ende Q2-2026 vorgesehen.

Phase 2 zielt bis Q3 2027 auf eine Kapazität von 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag. Gelingt diese Erweiterung operativ wie geplant, könnte Sierra Madre die Produktionsbasis deutlich verbreitern und die Stückkosten senken.

Dafür wurden bereits wichtige Anlagen und Geräte erworben, darunter ein zweiter getesteter und installierter Brecher, eine überholte Kugelmühle mit 600 bis 700 Tonnen Tageskapazität, zusätzliche Transportfahrzeuge, Scooptrams und Dieselgeneratoren. Zudem soll im zweiten Halbjahr 2026 ein rund 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm im "East District' von "La Guitarra' starten; die Vorbereitung der Bohrgenehmigungen läuft.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

"Del Toro': Nächster Baustein auf dem Weg zum Mid-Tier-Produzenten!

Ein weiterer Transformationsschritt ist der abgeschlossene Erwerb der ehemals produzierenden "Del-Toro'-Mine von First Majestic Silver. Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) meldete den Closing-Abschluss am 22. Juni 2026. Die Gegenleistung beläuft sich auf bis zu 60 Mio. USD: 20 Mio. USD in bar und 10,87 Millionen Sierra-Madre-Aktien zu einem fiktiven Preis von 1,30 CAD je Aktie wurden beim Closing geleistet, weitere Zahlungen sind an Fristen, Ressourcen- und Produktionsmeilensteine gebunden.

"Del Toro' liegt im unterexplorierten Bezirk Chalchihuites und damit in einer Region, in der zahlreiche historische Minen und Abbaustätten Silber-, Blei-, Zink- und Kupfermineralisierungen aufweisen. Für Sierra Madre ist das Projekt vor allem deshalb spannend, weil bestehende Infrastruktur, historischer Bergbau und neue Bohrprogramme zusammenkommen könnten.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

In unmittelbarer regionaler Nähe liegt auch "La Colorada' von Pan American Silver. Laut dem jüngsten "PEA'-Update könnte die erweiterte "La-Colorada'-Mine nach Bau und Hochlauf in den fünf Spitzenjahren durchschnittlich rund 19,1 Millionen Unzen Silber pro Jahr produzieren. Wichtig: Eine PEA ist vorläufiger Natur und unterliegt erheblichen technischen, wirtschaftlichen, genehmigungsrechtlichen und Finanzierungsrisiken.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Neben dieser prominenten Nachbarschaft bringt "Del Toro' bestehende Infrastruktur mit. Dazu zählt ein Aufbereitungskreislauf mit drei Mühlen und einer Gesamtkapazität von rund 3.000 Tonnen pro Tag, ergänzt um Flotationskreisläufe für Sulfide und Oxide sowie eine Trockenhalden-Abraumlagerstätte mit Kapazität für 12 Jahre bei einem Betrieb von 2.000 Tonnen pro Tag.Außerdem verfügt "Del Toro' über Untertagebaubetriebe mit insgesamt mehr als 62,5 km erschlossenem Stollenbau.

Mit einem möglichen Neustart im Zeitraum 2027 bis 2028 könnte Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) versuchen, den erfolgreichen Wiederanlauf von "La Guitarra' auf "Del Toro' zu übertragen. Genau darin liegt der strategische Reiz: Das Unternehmen kauft nicht nur Explorationsfläche, sondern eine ehemals produzierende Mine mit bestehender Infrastruktur und klaren Entwicklungsschritten.

So geht es 2026 weiter!

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) steigende Kopfgehalte des mineralisierten Materials, weil ein höherer Anteil an frischem mineralisiertem Erzaus Ressourcenmaterial verarbeitet werden soll. Das könnte zu niedrigeren Abbaukosten je Einheit führen.

Zudem soll die Wiederaufnahme der Arbeiten in "Coloso' und "Nazareno' die Produktion unterstützen. Dort schreiten Minenerschließung und Entwässerung voran, während der Zugang zu höhergradigen Bereichen weiter vorbereitet wird. Mit "Phase 1' der Anlagenerweiterung bei "La Guitarra' steht zusätzlich ein wichtiger operativer Katalysator im Raum.

Fazit:

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) hat mit Q1-2026 einen bemerkenswerten Schritt nach vorn gemacht: Rekordumsatz, deutlich höheres bereinigtes EBITDA, starker operativer Cashflow und eine solide Liquiditätsbasis zeigen, dass "La Guitarra' wirtschaftlich sichtbar in Fahrt gekommen ist.

Gleichzeitig bleibt die Story nicht eindimensional. Die Cash-Kosten sind gestiegen, die Produktion lag unter dem Vorjahr und der laufende Hochlauf muss erst operativ liefern. Genau diese Punkte machen die Aktie nicht risikolos - aber für spekulativ orientierte Rohstoffanleger besonders interessant.

Mit "La Guitarra', der geplanten Kapazitätserweiterung, dem "East-District'-Bohrprogramm und der nun abgeschlossenen "Del-Toro'-Übernahme baut Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) konsequent an einer breiteren Silber-Gold-Plattform in Mexiko. Gelingt die Umsetzung, könnte sich das Unternehmen Schritt für Schritt in Richtung eines nächsten mittelgroßen Silberproduzenten entwickeln.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 World Gold Council: Central Bank Gold Reserves Survey 2026, 16. Juni 2026, https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2026

2 Mining.com / Bank of America: Gold selloff opens door to investors, miners have upside, https://www.mining.com/gold-selloff-opens-door-to-investors-miners-have-upside-bofa/

3 ScienceDirect: Silver Supply-Demand Outlook / Photovoltaik-Silbernachfrage, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392

4 The Silver Institute / Metals Focus: World Silver Survey 2026; Reuters-Zusammenfassung vom 15. April 2026; erwartetes Defizit 2026 rund 46,3 Mio. Unzen.

5 Pan American Silver: La Colorada PEA Update, 24. März 2026, https://panamericansilver.com/wp-content/uploads/2026/03/2026_03_24-La-Colorada-PEA-update.pdf

6 Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Pressemitteilungen vom 19. Mai 2026 und 22. Juni 2026, Unternehmenspräsentation und verfügbare SEDAR+-Unterlagen. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen/Einordnung: Die Darstellung basiert auf veröffentlichten Unternehmensmeldungen, MD&A-/Finanzangaben, NI-43-101-Hinweisen, Branchenquellen und qualitativer Einordnung. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Kursziele oder Gewinnprognosen erstellt. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; eine Aktualisierung erfolgt nur bei erneuter Veröffentlichung.

Technische Angaben/Qualified Person: Technische Angaben zu Sierra Madre beruhen auf veröffentlichten Unternehmensinformationen. Laut Sierra Madre wurden die technischen und wissenschaftlichen Daten in der Q1-2026-Mitteilung von Gregory Smith, P.Geo., Director von Sierra Madre und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und freigegeben. Historische Angaben, Ressourcen, Produktionspläne und PEA-Angaben Dritter sind stets mit den jeweiligen Originalunterlagen und Risikohinweisen zu lesen.

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