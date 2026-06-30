Die aktuellen Marktentwicklungen zeigen eindrucksvoll, wie externe Faktoren selbst solide Geschäftsmodelle belasten. Ob ein restriktives Zinsumfeld bei kapitalintensiven Infrastrukturkonzernen, zähe Finanzierungsrealitäten für strategische Rohstoffprojekte in Europa oder politische Kehrtwenden bei staatlichen Großaufträgen - Investoren agieren in einem hochkomplexen Spannungsfeld. Trotz starker operativer Fundamentaldaten reagieren die Aktienkurse äußerst sensibel auf makroökonomische Hürden oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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