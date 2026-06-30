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VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Neuvermietung eines Logistikzentrums in Den Hoorn/Niederlande
Neuburg a.d. Donau, 30.06.2026 - Die VIB Vermögen AG ("VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat das Logistikzentrum Meerkamp 6 & 8 in Den Hoorn/Niederlande komplett neu vermietet. Es handelt sich um ein hochmodernes Gebäude, Baujahr 2022, in sehr verkehrsgünstiger Lage an der Autobahn A4 mit einer vermietbaren Fläche von gut 29.000 m2, 182 Stellplätzen und der BREEAM Zertifizierung "very good".
Das Zentrum war in Folge der Insolvenz des Bestandsmieters kurzfristig verfügbar und wurde sehr erfolgreich an zwei bonitätsstarke Unternehmen neu vermietet. Das Objekt ist Teil des von der VIB im Rahmen ihres Geschäfts mit institutionellen Investoren betreuten Fonds RLI-GEG Logistics & Light Industrial III.
"Wir konnten dieses sehr attraktiv gelegene und neuwertige Objekt in Rekordzeit zu für uns sehr erfreulichen Konditionen aus einer Sondersituation heraus neu vermieten. Hier zeigt sich erneut die Kompetenz unseres Hauses im Vermietungsmarkt und Asset Management - in diesem Fall im internationalen Kontext sowie die effektive Zusammenarbeit zwischen der Branicks Onsite GmbH als beteiligtem Asset Manager und der VIB innerhalb der Branicks Gruppe", sagte Christian Fritzsche, seit 1. Juni 2026 Vorstand der VIB mit Zuständigkeit für das Institutional Business der Gesellschaft.
Über die VIB Vermögen AG:
Ansprechpartner:
30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIB Vermögen AG
|Tilly-Park 1
|86633 Neuburg/Donau
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8431 / 9077 949
|Fax:
|+49 (0)8431 / 9077 1949
|E-Mail:
|ir@vib-ag.de
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A2YPDD0
|WKN:
|A2YPDD
|Börsen:
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|2356092
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