Valga - Eine Woche vor dem Nato-Gipfel übernehmen Deutschland und die Niederlande gemeinsam mehr Verantwortung für Abschreckung und Verteidigung an der Ostflanke des Bündnisses. Dazu stellt das Deutsch-Niederländische Korps nun die Führung über die Landstreitkräfte des Bündnisses in Estland uns Lettland und stellt mit seinem Stab ein zweites taktisches Hauptquartier für die Region. «Deutschland verstärkt sein Engagement an der Nato Ostflanke, gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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