Von Robert Jakob Ich las gerad' die K-Gedichteund denk an Robert Gernhardts Kriegsgeschichten.Wie er dem Krebs und anderen Gebrechenden Kampf erklärt des Humor-Rechten. Gerecht ist Vieles nicht auf dieser WeltMit Witz und viel Sarkasmus kämpft darob der Weiseganz leise gegen tumbe Greise.Den Griffel in der rechten Hand, gewetzt, gewitzt und mit viel Schärfe,sodass es all die plumpen Tröpfe nerveund all die klugen Köpfen merken,wo sind ganz böse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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