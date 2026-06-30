Neuenburg - Neue Technologie aus Neuenburg knackt die 30-Prozent-Marke. Es ist ein grosser Schritt zu leistungsfähigeren Solartechnologien und eröffnet neue Perspektiven für die Schweizer Industrie sowie den Technologiestandort Schweiz. Forschenden des CSEM, dem Schweizer Technologie- und Innovationszentrum in Neuenburg, und der EPFL in Lausanne ist ein Durchbruch in der Solartechnologie gelungen. Sie entwickelten eine neuartige Dreifach-Solarzelle, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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