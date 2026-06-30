Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power hat in den zurückliegenden Wochen scharf korrigiert. In der Spitze setzte der spekulative Titel um rund 50 Prozent zurück. Geht es nach den Analysten der Privatbank Berenberg, so stellt das derzeitige Kursniveau eine interessante Einstiegsgelegenheit dar.• Berenberg erhöht das Kursziel• Rheinmetall-Deal als Gamechanger für ITM Power• Rücksetzer als KaufchanceBerenberg schraubt am Dienstag den fairen Wert für die Aktie von ITM Power deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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