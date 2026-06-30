NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe wohl ein ordentliches zweites Quartal hinter sich, doch die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien überzogen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend. Er senkte seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ein wenig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000BASF111