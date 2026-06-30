Zürich - Der globale Luxusmarkt zeigt erste Anzeichen einer Erholung. Das Wachstum bleibt jedoch fragil und unterscheidet sich je nach Region und Kundensegment deutlich. Gleichzeitig verändern neue Geschäftsmodelle, exklusive Kundenerlebnisse und KI-gestützte Personalisierung die Art und Weise, wie Konsumentinnen und Konsumenten mit Luxusmarken interagieren. EY beleuchtet im aktuellen «Luxury Client Index» die Erwartungen und das Kaufverhalten von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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