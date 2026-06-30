Die Tesla-Aktie hat zum Wochenauftakt mit einem Kursplus von rund +8,5% ein starkes Comeback hingelegt. Auslöser der dynamischen Aufwärtsbewegung war eine deutliche Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds, wodurch die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung gestiegen ist. Nach einer längeren Schwächephase richtet sich der Blick der Anleger nun auf die nächsten charttechnischen Hürden. Entscheidend wird sein, ob die Käufer den jüngsten Kursschub ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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