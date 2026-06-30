Die SpaceX-Aktie hat zum Wochenauftakt mit einem Kursplus von rund +7% ein starkes Lebenszeichen gesendet. Rückenwind erhält das Papier zusätzlich durch die bevorstehende Aufnahme in den Nasdaq 100 am 7. Juli. Da zahlreiche Indexfonds die Aktie künftig nachbilden müssen, rechnen Experten mit milliardenschweren passiven Kapitalzuflüssen. Gleichzeitig sorgt die Entwicklung für neue Diskussionen über die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Konzerns. Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de