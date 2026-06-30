Nordex meldet den nächsten Großauftrag: Und der kommt aus den USA. Trotz Trump-Gegenwind wächst der Stromhunger - vor allem durch Rechenzentren. Für die Aktie könnte das mehr sein als nur Rückenwind. Nordex sammelt weiter Aufträge ein - und ausgerechnet in den USA kommt jetzt der nächste Schub. Der Hamburger Windturbinenbauer hat einen Großauftrag über insgesamt 325 Megawatt erhalten. Geliefert werden sollen 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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