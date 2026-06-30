Wiesbaden - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im Mai 2026 gegenüber April 2026 kalender- und saisonbereinigt real um 1,1 Prozent und nominal um 1,0 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 stieg der Umsatz real um 1,8 Prozent und nominal um 3,2 Prozent. Im April 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber März 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,4 Prozent (vorläufiger Wert: -0,3 Prozent) und nominal einen Rückgang von 0,2 Prozent (vorläufiger Wert: +0,3 Prozent).



Auffällig war im Mai 2026 erneut die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmaßnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Mai bis 30. Juni 2026): Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Umsätze real um 3,5 Prozent und sanken nominal 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im März waren die Umsätze im Vergleich zum Vormonat noch real gesunken (-2,7 Prozent) und nominal gestiegen (+8,8 Prozent), im April sowohl real als auch nominal gesunken (-5,2 Prozent beziehungsweise -2,7 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 6,2 Prozent, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,4 Prozent anstiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,1 Prozent und nominal um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Zuwachs von 0,6 Prozent und nominalen Anstieg von 1,5 Prozent.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat real um 1,0 Prozent und nominal um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 verzeichnete der reale Umsatz einen Anstieg von 2,7 Prozent, während der nominale Umsatz um 4,3 Prozent stieg.



Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 3,4 Prozent und nominal 3,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 7,0 Prozent und nominal um 7,8 Prozent.





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