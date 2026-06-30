Wiesbaden - Im Mai 2026 sind rund 45,68 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-7.000 Personen; 0,0 Prozent). Von Mai 2025 bis April 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 16.000 Personen gefallen.



Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Mai 2026 gegenüber April 2026 um 72.000 Personen (+0,2 Prozent) zu. Im Mai-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 81.000 Personen gestiegen.



Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Mai 2026 um 171.000 Personen (-0,4 Prozent). Damit setzte sich der seit August 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort. In den Monaten März und April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls jeweils bei -0,4 Prozent gelegen.



Im Mai 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,63 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 31.000 Personen oder 1,8 Prozent weniger als im Mai 2025. Die Erwerbslosenquote sank auf 3,7 Prozent und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Mai 2025: 3,8 Prozent).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im Mai 2026 bei 1,66 Millionen Personen. Das waren 11.000 Personen oder 0,6 Prozent weniger als im April 2026. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 3,8 Prozent.





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