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INSPIRIERT VON NEUN GENERATIONEN DER NEUGIER AUF DIE NATUR PRÄSENTIERT DELAMAIN "FOLIO NATURA" - EINE NEUE, ZEITGEMÄSSE UND REICHHALTIG FRUCHTIGE KREATION AUS DER GRANDE CHAMPAGNE



30.06.2026 / 08:35 CET/CEST

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Getreu seinem seit Generationen weitergegebenen Geist der Neugier präsentiert das Haus Delamain "Folio Natura", eine neue Kreation aus einer seltenen Cuvée aus drei Rebsorten. Modern und doch authentisch - Folio Natura bietet eine neue Interpretation des Delamain-Stils, eröffnet neue Gelegenheiten zum Genuss und ist ein Tor zum Universum von Delamain und dessen außergewöhnlichem Savoir-faire. PARIS, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- EINE SELTENE CUVÉE AUS DREI REBSORTEN AUS DER GRANDE CHAMPAGNE Folio Natura stammt ausschließlich aus der Grande Champagne, dem Premier Cru des Cognacs, und vereint drei sich ergänzende Rebsorten: Ugni Blanc, das Rückgrat der Cuvée, macht 98 % der Rebflächen der Appellation aus; Colombard sorgt für fruchtige Fülle, während Folle Blanche Frische und Finesse beisteuert. Diese Eaux-de-vie reifen mindestens sechs Jahre lang in gut eingespielten 350-Liter-Eichenfässern langsam und stetig in einem Keller in der Nähe der Charente und spiegeln damit Delamains sorgfältige und geduldige Herangehensweise an den Reifungsprozess wider. EIN ÄUSSERST VOLLMÜLLIGER, FRUCHTIGER COGNAC Aufbauend auf der aromatischen Präzision und Ausgewogenheit der Eaux-de-vie aus der Grande Champagne entfaltet Folio Natura ein ausdrucksstarkes und harmonisches Profil. Der Duft beginnt mit Noten von weißen Blüten und Weinrebenblüten und entfaltet sich zu frischen Obstnoten, die durch Bergamotte und Zitronenschale unterstrichen werden. Am Gaumen verschmelzen Frische und Eleganz miteinander, untermalt von Noten von Eisenkraut und Lindenblüten, und münden in einen langen, präzisen und raffinierten Abgang. EINE HOMMAGE AN DELAMAINS NATÜRLICHES ERBE Seit neun Generationen lässt sich die Familie Delamain von ihrer Faszination für die Welt der Lebewesen leiten. Folio Natura ist von den "Livres de Nature" inspiriert, einer naturkundlichen Sammlung, die 1930 von Jacques Delamain ins Leben gerufen wurde. Heute führt Kellermeister und Vertreter in neunter Generation, Charles Braastad, dieses Erbe fort. Gepragt von Zeit, Beobachtung und Entdeckung spiegelt Folio Natura eine fortwährende, von Intellekt und kulturellem Erbe geprägte Tradition wider, die tief in der Identität des Hauses verwurzelt ist. ÜBER DAS HAUS DELAMAIN Seit über 200 Jahren und über neun Generationen hinweg begeistert Cognac Delamain Kenner aus aller Welt mit seinen außergewöhnlichen und faszinierenden Kreationen. In der Stadt Jarnac führt Kellermeister Charles Braastad eine Familientradition fort: Er verbindet die Faszination von Zeit und Natur mit seinem eigenen Forschergeist, um einen Cognac zu kreieren, der ebenso faszinierend ist wie das umliegende Terroir der Grande Champagne, Premier Cru de Cognac. Cognac Delamain - Seit 1824 mit Neugierde hergestellt. Erhältlich im Online-Shop von Delamain und bei Weinhändlern für 65 €. PRESSEKONTAKT: Virginia Coufourier - v.coufourier@delamain-cognac.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/inspiriert-von-neun-generationen-der-neugier-auf-die-natur-prasentiert-delamain-folio-natura--eine-neue-zeitgemasse-und-reichhaltig-fruchtige-kreation-aus-der-grande-champagne-302813437.html



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