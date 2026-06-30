Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht zu den meisten wichtigen Währungen leicht zugelegt. Händler verweisen auf die Erwartung robuster US-Konjunkturdaten sowie die Aussicht auf weiterhin vergleichsweise hohe US-Zinsen. Der Dollar notiert am Dienstagmorgen bei 0,8095 Franken und damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro gab zum Dollar wiederum nach und kostet am frühen Morgen 1,1392 nach 1,1427 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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