Zürich - Die Digital-Asset-Banking-Gruppe Sygnum nutzt ihre Bankplattform, Produkte und operative Erfahrungen in der Schweiz, in Singapur und dem Nahen Osten, um ihre EU-Kundenbasis über eine CASP-Autorisierung für ihre Tochtergesellschaft Sygnum Europe zu erweitern. Mit dem Ende der MiCAR-Übergangsphase wechselt Sygnum Europe reibungslos in den Betriebsmodus unter dem neuen Regulierungsrahmen in Liechtenstein. Unterstützt von Sygnum als regulierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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