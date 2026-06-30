Stade - Nach der tödlichen Gewalttat in einer Einrichtung in Stade fordert der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, eine lückenlose Aufklärung. Zugleich warnt er vor der Illusion eines vollständigen Schutzes.
"Eine absolute Sicherheit, das müssen wir ehrlicherweise sagen, können wir nicht schaffen", sagte Throm den Sendern RTL und ntv. Man müsse vielmehr früher hinschauen, ob es bei einem späteren Täter bereits Hinweise gegeben habe, "die in eine solche Richtung hindeuten", und dann konsequenter handeln.
Throm forderte eine vollständige Aufklärung der Tat. Noch sei zu wenig über die Hintergründe des Täters sowie mögliche persönliche und kriminelle Hintergründe bekannt. Die Tat müsse "mit aller Härte des Gesetzes geahndet werden". Es sei fürchterlich und schrecklich, wenn Menschen morgens zur Arbeit gingen, um anderen helfen zu wollen, und dann Opfer einer solchen Tat würden. "Das berührt mich zutiefst", so Throm.
"Eine absolute Sicherheit, das müssen wir ehrlicherweise sagen, können wir nicht schaffen", sagte Throm den Sendern RTL und ntv. Man müsse vielmehr früher hinschauen, ob es bei einem späteren Täter bereits Hinweise gegeben habe, "die in eine solche Richtung hindeuten", und dann konsequenter handeln.
Throm forderte eine vollständige Aufklärung der Tat. Noch sei zu wenig über die Hintergründe des Täters sowie mögliche persönliche und kriminelle Hintergründe bekannt. Die Tat müsse "mit aller Härte des Gesetzes geahndet werden". Es sei fürchterlich und schrecklich, wenn Menschen morgens zur Arbeit gingen, um anderen helfen zu wollen, und dann Opfer einer solchen Tat würden. "Das berührt mich zutiefst", so Throm.
© 2026 dts Nachrichtenagentur