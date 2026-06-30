Von James Syme, Senior-Fondsmanager bei J O Hambro Südkorea verzeichnet derzeit einen durch Halbleiter getriebenen Exportboom und einen der höchsten Leistungsbilanzüberschüsse unter den Schwellenländern, dennoch notiert der Won weiterhin nahe seinem Mehrjahrestief. Wir untersuchen, inwiefern Kapitalabflüsse - und nicht die Handelsdynamik - diese Diskrepanz erklären und warum die koreanische Währung mittelfristig zunehmend an Attraktivität gewinnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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