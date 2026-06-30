Unterföhring (ots) -Der perfekte Start in den Tag! Mit konstant hohen Marktanteilen und neuen Spitzenwerten begeistert das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" auch 2026 täglich Millionen Zuschauer und bestätigt damit seine klare Marktführerschaft am Morgen.Mit einem hervorragenden Monatsdurchschnitt von 14,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 Jahre) behauptet das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni seine starke Position am frühen Morgen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legt das Magazin um satte 2,1 Prozentpunkte zu (Juni 2025: 12,0 Prozent).Auch bei den jüngeren Zuschauern überzeugt das FFS: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni 2026 durchschnittlich 18,7 Prozent Marktanteil, erzielt Spitzenwerte von bis zu 27,4 Prozent (24. Juni 2026) und damit in dieser Zielgruppe den stärksten Marktanteil seit 1999!Der starke Juni bestätigt den positiven Trend des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" seit Jahresbeginn: Nach einem erfolgreichen Jahresstart steigert sich das Magazin in der SAT.1-Senderzielgruppe von 12,4 Prozent Marktanteil im Januar über 13,4 Prozent im April auf den bisherigen Jahresbestwert von 14,2 Prozent im Mai.Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" - immer montags bis freitags ab 5:30 Uhr und samstags und sonntags ab 9:00 Uhr live in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.06.2026 (vorläufig und endgültig gewichtet)Alle Werte bis einschließlich 29. Juni 2026.Pressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6304926