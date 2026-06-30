Tesla meldet sich eindrucksvoll zurück. Mit einem Kurssprung von plus 8,5 Prozent zu Wochenbeginn arbeitet sich das Papier wieder an die wichtige 200-Tage-Linie heran. Analysten blicken bereits auf die anstehenden Auslieferungszahlen für das zweite Quartal.Tesla wird aller Voraussicht nach am 2. Juli seine Auslieferungszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Jefferies-Analyst Philippe Houchois prognostiziert Auslieferungen in Höhe von 415.000 Fahrzeugen. Barclays-Analyst Dan Levy erwartet 418.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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