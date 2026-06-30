Zürich - Die Schweizer Börse ist am Dienstag fester in den Handel gestartet. Rückenwind geben Rekordstände an der Wall Street, freundliche Vorgaben aus Asien und die leichte Entspannung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Der Leitindex SMI steht am letzten Tags des ersten Halbjahrs 2026 auf einem Rekordwert. Trotz der anhaltend fragilen Lage im Nahen Osten verharren die Ölpreise weiterhin auf einem tiefen Niveau. «Die Märkte preisen derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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