Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Exportwirtschaft haben sich etwas aufgehellt. Für die kommenden sechs Monate erwartet jedes zweite Unternehmen steigende Exporte. Zu diesem Schluss kommt die Exportförderungs-Organisation Switzerland Global Enterprise (S-GE) nach einer Befragung von mehr als 200 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die auf diese Weise erhobene KMU-Exportstimmung stieg auf 64,4 Punkte. Bei der letzten Befragung vor einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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