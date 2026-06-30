Goldbeck Solar ist für sein selbst entwickeltes Automatisierungssystem "HeliomatiX" den The smarter E Award 2026 in der Kategorie Photovoltaics gewonnen. Dem EPC-Unternehmen aus Hirschberg an der Bergstraße geht es bei seiner Lösung um nicht weniger, als den Bau großer Solarparks neu zu definieren. Dazu will Goldbeck Solar stärker auf Automatisierung setzen, die im Installationsbereich von Photovoltaik-Anlagen bisher wenig genutzt wird, wie Ralf Steinheiser, Head of Innovation & Technology, auf der Messe in München in der vergangenen Woche bei einem Pressegespräche erklärte. Die Lösung von Goldbeck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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