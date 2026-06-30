Auf Branchenevents wie The smarter E liegt eine besondere Energie in der Luft. Die Veranstaltung brachte vom 23. bis 25. Juni in München die bedeutendsten Akteure der globalen Energiewende zusammen. LumenHaus setzte dabei sein Statement nicht allein durch eine Produktankündigung, sondern durch eine These, die neu definiert, wofür Energiemanagementsysteme für das eigene Zuhause grundsätzlich da sind. Das Thema, das LumenHaus nach München brachte, war klar umrissen: KI-gestützte Energieautonomie - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver