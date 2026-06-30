SunOyster führt eine neue Serie von Leichtmodulen zum Kleben auf Flachdächern mit Folien- oder Bitumenabdichtung ein. Der Markenname ist PVBondi. Die SunOyster Systems GmbH (SOS) geht mit einem neuen Leichtmodul zum Kleben an den Markt. Wie der Spezialist für Solartracker und Photovoltaik-Leichtmodule mitteilte, handelt es sich dabei um das Premium-Leichtmodul PVbondi. Es sei für Flachdächer mit Folien- oder Bitumenabdichtung gedacht.Die PV-Leichtmodule würden auf das Dach geklebt und könnten in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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