Nach dem Absturz am Vortag bis auf 166,65 Euro sucht Heidelberg Materials nach Halt. Auslöser waren gesenkte Umsatzschätzungen mehrerer Analystenhäuser nach einem Pre Call zu den Halbjahreszahlen. Die Experten von JPMorgan und UBS geben zwar Rückendeckung, doch vor den Quartalszahlen am 30. Juli bleibt die Nervosität hoch.- Heidelberg Materials war am Montag mit Abstand schwächster DAX-Wert.- Mehrere Analystenhäuser haben ihre Umsatzprognosen für das zweite Quartal reduziert.- JPMorgan und UBS bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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