Nach dem gestrigen starken Kursverlust von rund -9% stabilisiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Dienstag, aktuell steht sie bei 169,50 €. Seit dem Hoch zum Jahresanfang mit 238 € beträgt der Kursverlust rund -29%. Hier stellt sich die Frage, ob das wieder günstige Einstiegskurse sind. Baukonjunktur leidet Die Branche leidet weiterhin unter einer geringen Bautätigkeit. Nach Angaben des Bundesverbands Baustoffe - Steine und Erden befindet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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