Berlin - Nach dem Auslaufen des Tankrabatts von 17 Cent will die von der schwarz-roten Koalition eingesetzte Taskforce die Preisentwicklung erneut beraten.
Wie die "Rheinische Post" berichtet, ist für Freitag kommender Woche ein weiteres Treffen der Koalitionäre geplant, wenn auch der Bundestag wieder tagt. Aus Kreisen der Taskforce hieß es demnach, weitere Entlastungen seien derzeit nicht erforderlich. Zur Begründung wurde auf zuletzt wieder deutlich gesunkene Spritpreise verwiesen.
Nach Informationen der Zeitung sollen neben einer Analyse des Tankrabatts auch die Preisverwerfungen in der Baubranche infolge gestörter Lieferketten Thema sein. An den Beratungen sollen außerdem das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesfinanzministerium und das Auswärtige Amt teilnehmen.
Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel wird zum 1. Juli wieder auf das reguläre Niveau angehoben. Damit dürften die Spritpreise wieder steigen.
Wie die "Rheinische Post" berichtet, ist für Freitag kommender Woche ein weiteres Treffen der Koalitionäre geplant, wenn auch der Bundestag wieder tagt. Aus Kreisen der Taskforce hieß es demnach, weitere Entlastungen seien derzeit nicht erforderlich. Zur Begründung wurde auf zuletzt wieder deutlich gesunkene Spritpreise verwiesen.
Nach Informationen der Zeitung sollen neben einer Analyse des Tankrabatts auch die Preisverwerfungen in der Baubranche infolge gestörter Lieferketten Thema sein. An den Beratungen sollen außerdem das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesfinanzministerium und das Auswärtige Amt teilnehmen.
Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel wird zum 1. Juli wieder auf das reguläre Niveau angehoben. Damit dürften die Spritpreise wieder steigen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur